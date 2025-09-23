ZIRO, 22 Sep: Laa Tukum and Laa Yajum, both from Kamle district, won the men’s and the women’s open singles titles of the inaugural Greater Subansiri Badminton Championship 2025, which concluded here in Lower Subansiri district on Sunday.
Tukum, pairing with Laa Robin, won the men’s doubles title, while the women’s open doubles event was won by Laa Yajum and Boni Yupu from Kamle district.
Taanu Tamin from Upper Subansiri won the veteran men’s (55+) singles title, while the doubles title in this category was won by Rokpo Tamin and Taanu Tamin from Upper Subansiri.
The closing ceremony was attended by, among others, State Information Commissioner Dani Gamboo, Kamle Deputy Commissioner JT Obi, Lower Subansiri Deputy Commissioner Oli Perme, and District Sports Officer Tage Taki.
The championship was organized by the Greater Subansiri Badminton Association and hosted by the Lower Subansiri Badminton Association at Padi Yubbe Indoor Stadium.
Nich Bapu was the tournament director and overall in-charge.
The winners:
U-11 category
Boys’ singles: Jamlo Talik (Kra Daadi); girls’singles: Nikh Dimin (Keyi Panyor); boys’ doubles: N Gungte (Keyi Panyor) & Nikh Noel (Keyi Panyor).
U-15
Boys’ singles: Honi Nakum (Keyi Panyor); girls’singles: Laa Anu (Kamle); boys’ doubles: Pisa Nana & Tai Shivam (Kra Daadi); girls’ doubles: Nikh Dimin & Likha Deechum (Keyi Panyor); mixed doubles: Honi Nakum & Nikh Dimin (Keyi Panyor).
U-17
Boys’ singles: Biri Karakoram (Keyi Panyor); girls’singles: Laa Anu (Kamle); boys’ doubles: Tojo Paying & Gulum Rava (Upper Subansiri); mixed doubles: Adam Doyom & Gulum Rava (Upper Subansiri).
Mixed doubles (open): Laa Robin and Boni Yupu (Kamle).
35+ category
Men’s singles: Charu Tokbing (Kra Daadi); men’s doubles: Charu Tokbing & Techi Raman (Kra Daadi); women’s singles: Yane Kamsar (Upper Subansiri);women’s doubles: Toko Yami Boni & Boni Yupu (Kamle); mixed doubles: Licha Tabia & Taw Yania (Keyi Panyor).
40+ category
Men’s singles: Michi Buker (Lower Subansiri); men’s doubles: Michi Buker & Taliang Tatung (Lower Subansiri); women’s singles: Yane Kamsar (Upper Subansiri); women’s doubles: Taw Yania & Likha Yano (Keyi Panyor); mixed doubles: Toko Raja & Toko Yano (Keyi Panyor).
45+ category
Men’s singles: Byabang Jamja (Keyi Panyor); men’s doubles: Tadar Joy & Taba Chayo (Papum Pare).
50+ category
Men’s singles: Timi Muri (Kamle) & Bamin Laji (Lower Subansiri); men’s doubles: Kamnga Ronya & Taanu Tamin (Upper Subansiri).