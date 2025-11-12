GalleryState News November 12, 2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Three athletes from Arunachal Pradesh are representing India at the ongoing World Ju-Jitsu Championships in Bangkok, Thailand. The players are Langkung Duta, Langkung Meying, and Langkung Adam. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Group attempting to create communal disharmony: AMC POCSO court sentences man to 20 years’ RI Yajir Mara showcases Arunachal’s textile legacy in S/Korea Safety of students compromised under BJP rule: Siram Senior RKMS teacher found dead NEC releases Rs 7 cr for projects in Arunachal