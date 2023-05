Finals of 6th Sub-Jr State Ranking Badminton Tournament today

NAMSAI, 19 May: All the finals of the 6th Sub-Junior State Ranking Badminton Tournament-2023 will be held here on Saturday.

On Saturday, a total of 29 U-11, U-13, U-15 and U-17 (boys and girls) quarterfinal matches were played. The tournament is also being held for U-9 age category.

Some of the semifinal matches were underway at the time of filing of this report on Friday evening.

Two hundred shuttlers from across the state are participating in the tournament, which is a calendar event of the Arunachal State Badminton Association.

Friday’s results

U-17 boys’ doubles: Loki Gollo + Tseten Gyurmey (SLSA) were given a walkover against Jipe Lombi + Nongja Maio (Namsai); Ch Sujanand Khen + Sourav Sonowal (Namsai beat Amos Wangsu + Kemar Risso (Capital) 21-19, 22-20; Mom Niting + Pangdun Pansa (Changlang) beat Jeelo Linggi + Rito Kaye (Capital) 21-12, 15-21, 21-10; Ch Nantiwa Chowpoo + Ch Soijan Manlong (Namsai) beat Gichik Tame + Taku Manku (Capital) 21-23, 21-16, 21-17.

U-13 mixed doubles: Suraj Das + Yamte Jokam (Capital) beat Gollo Techi + Meni Tayem (Pakke-Kessang) 21-6, 21-6.

U-15 boys’ singles: Taku Manku (Capital) beat Tadar Ariki (SLSA) 21-7, 21-8; Songio Robin (Papum Pare) beat Chipe Riram (Lower Siang) 18-21, 23-21, 23-21; Pangdun Pansa (Changlang) beat Karge Basar (Leparada) 21-14, 21-16; Marmin Uli (Capital) beat Biri Karakuram (Capital) 21-12, 21-17.

U-11 girls’ singles: Jesicca N Saring (Lower Dibang Valley) beat Tana Deenam (RGUSCB) 21-1, 21-2; Jumshe Riba (Leparada) beat Gonya Riba (Leparada) 21-15, 21-7; Pia Basar (Leparada) beat Nabam B Isabella (Papum Pare) 21-5, 21-3; Tupi Gadi (Leparada) was given a walkover against Roshni Biswakarma (RGUSCB).

U-15 boys’ doubles: Ch Nantiwa Chowpoo + Ch Sujanand Khen (Namsai) beat Kabak Apa + Pangdun Pansa (Changlang) 21-19, 21-13; Nabam Oken + Songio Robin (Papum Pare) beat Newin Manpoong + Tata Taluk (Namsai) 17-21, 21-12, 21-16; Biri Karakuram + Marmin Uli (Capital) beat Nige Chisi + Niko Bam (Leparada) 21-4, 21-5; Chipe Riram + Ngajum Gara (Lower Siang) beat Dopum Neri + Jonson Doji (SLSA) 21-13, 21-15.

U-11 boys’ singles: Kyon Tamin (Capital) beat Jium Chaitom (Lohit) 21-8, 21-13; Suraj Das (Capital) beat Laseng Maio (Namsai) 21-8, 21-10; Bomge Zirdo (Leparada) beat Taksing Pol (Papum Pare) 21-16, 21-19; Joy Doji (Capital) beat Rakjom Jini (Leparada) 22-24, 21-11, 21-12.

U-13 boys’ doubles: Binko Bagra + Laseng Maio (Namsai) beat Nilo Bam + Rigge Kato (Leparada) 21-10, 21-16; Rakjom Jini + Tuba Gadi (Leparada) beat Taksing Pol + Techi Itah (Papum Pare) 21-5, 21-15; Ch Kumhan Longphoi + Yumto Doke (Namsai) beat Aniya Mikhu + Gumba Rime (Lohit) 17-21, 21-17, 21-16; Nige Chisi + Niko Bam (Leparada) beat Jium Chaitom + Joachim Chaitom (Lohit) 21-10, 21-11.

U-17 boys’ singles: Taku Manku (Capital) beat Rito Kaye (Capital) 21-11, 21-12, and Loki Gollo (SLSA) beat Karge Basar (Leparada) 21-17, 21-14.