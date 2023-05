Local MLA Gokar Basar launched the jersey for the Hangpan Dada Memorial Trophy-2023 tournaments in Leparada district in Basar on Thursday, in the presence of DC Mamata Riba, ZPMs Nyato Riba and Paktum Lombi, DSO Oter Gao, Leparada Athletic Association president Pinku Basar, and DFA secretary Mari Nyodu. – Pinku Basar