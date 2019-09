Kra Daadi overall champion in state boxing championship

ITANAGAR, Sep 23: Kra Daadi emerged overall champion while Kurung Kumey finished runner-up in the 5th State Level Boxing Championship, which concluded at Ganga here on Sunday.

Kra Daadi also clinched the team championship title in the youth (men) category.

The team championship titles in the senior men’s and women’s categories were won by Kamle district and Sangay Lhaden Sports Academy (SLSA), respectively.

Kogam Potom of Leparada and Tagru Aper of SLSA were adjudged the best man and woman boxers, respectively, while Dolang Sonam of Kra Daadi was adjudged the best boxer in the youth category.

Around 200 boxers from various districts, the SLSA and the SAI participated in the championship.

The closing ceremony was attended by local MLA Techi Kaso and Aruanchal Pradesh Building & Other Construction Workers’ Welfare Board Chairman Jalley Sonam.

The results:

Senior men (46-49 kg):

Gold: Heli Tana, Pakke Kessang (PK), Sil: Kipa Parang, Kurung Kumey (KK), Br: Teshi Sinku, Tirap, Br: Techi Bida, Kamle.

49 kg-52 kg:

Gold: Kogam Potom, Leparada (LR), Sil: Kumar Beyong, East Kameng (EK), Br: Kago Tamang, Lower Subansiri, Br: Gichik Raju, KK.

52-57 kg:

Gold: Honrang Kongkang, Capital Complex (CC), Sil: Amir Tajo (EK), Br: Takan Eyum, Kra Daadi (KD), Br: Obit Jerang (TRP).

57-60 kg:

Gold: Aadu Milli (Kamle), Sil: Gollo Loma (PK), Br: Tana Ajay, Papum Pare (PP), Br: Tarak Jamoh (EK).

60-63 kg:

Gold: Pokken Siga (Kamle), Sil: Mudang Tana (PP), Br: Lokam Radhe (KK), Br: Jakap Bagang (PK).

63-69 kg:

Gold: Biri Taro (KK), Sil: Gumin Gara (LR), Br: Jai Tamin Gumja (Kamle), Br: Senju Beyong (EK).

69-75 kg:

Gold: Tacho Jomoh (EK), Sil: Yarkam Tayam (Kamle).

Women (40-42 kg)

Gold: Sanjana Sidasaw (SLSA), Sil: Mumu Sonam (PK), Br: Bamang Roshila (Kamle).

42-44 kg:

Gold: Tagru Aper (SLSA), Sil: Mepung Bagang (SAI), Br: Bamang Nunu (PP), Br: Bamang Nime (KD).

44-46 kg:

Gold: Munu Bagang (SAI), Sil: Yaro Maying (KD), Br: Yade Pingkung (PK), Br: Yano Tayung (EK)

46-48 kg:

Gold: Ritu Towsik (SLSA), Sil: Merry Kipa (PP), Br: Kung Jamoh (CC), Br: Gora Yalung (SAI)

48-51 kg:

Gold: Munu Leya (KD), Sil: Meka Lapung (SAI), Br: Biri Yamak (KK), Br: Posen Kongkang (PP)

51-54 kg:

Gold: Techi Nai (SLSA), Sil: Dare Runchi (KK), Br: Wacha Dolo (SAI), Br: Tai Tutu (KD)

54-57 kg:

Gold: Charu Marry (KK), Sil: Tongchi Tagang (Kamle), Br: Gyamar Yara (SLSA), Br: Aqualia Dupak (KD)

57+ kg:

Gold: Techi Yana (PP), Sil: Giogi Yalang (KD)

Youth (men) 44-46 kg:

Gold: Dolang Sonam (KD), Sil: Ravi Dodum (KK), Br: Raju Gyadi (PK), Br: Take Taba (CC)

46-49 kg:

Gold: Kyatung Beyong (EK), Sil: Shamin Namet (CC), Br: John Lapung (Kamle), Br: Nemthok Homtor (SLSA)

49-52 kg:

Gold: Kane Natung (PK), Sil: Guchi Guch (Kamle), Br: Bamo Tania (KK), Br: Yeshi Wangchu (PP)

52-57 kg:

Gold: Yangwok Hodong (TRP), Sil: Kaken Hania (LR), Br: Aman Subba (CC), Br: Bamang Akash (KK)

57-60 kg:

Gold: Aguk Juja (CC), Sil: Ngurang Hotu (AABA-3), Br: Hiba Tapuk (AABA-2), Br: Tatung Punung (TRP)

60-63 kg:

Gold: Taw Pakba (KD), Sil: Chera Regum (PP), br: Tadar Tagar (KK), Br: Abia Londa (EK)

63- 69 kg:

Gold: Krishna Gyadi (TRP), Sil: Bengia Tatin (KK), Br: Bangme Gyadi (PK), Br: Sango Dodum (PP)

69-75 kg:

Gold: Dare Radhe (KK), Sil: Tam Taring (PP).