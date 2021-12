U/Subansiri emerge overall champion in APAKA State Level Karate Championship 2021

ITANAGAR, 24 Dec: Upper Subansiri emerged as the overall champion in the State Level Karate Championship 2021, which was conducted by the Arunachal Pradesh Amateur Karate Do Association (APAKA) at Siddhartha Hall here from 20-22 December.

Lower Subansiri and ICR were the first and the second runner-up, respectively.

Indra Bahadur Chetry was adjudged the best male fighter and Yanam Jeke the best female fighter.

The award for the best kata performer in the male category went to Tajar Nilling, while Nani Leriak was adjudged the best female kata performer.

Arunachal Pradesh Bamboo Resources & Development Agency Chairman Tungri Effa, Arunachal Pradesh Panchayati Raj Parishad Secretary-General Tadu Bayor, Itanagar Station Superintendent Tuter Dulom and APAKA president Shihan Yarda Niki attended the programme.

Karate India Organization (KIO) treasurer Shihan Mutum Bankim Singh conducted a referee seminar on the WKF’s latest rules and regulations on the sideline of the event.

The results:

8 years boys’ kumite (-20 kg): Gold: Raling Sanghi, Sil: Shustanta Singha, Bronze: Nandi Gogoi & Pesun Ronya.

8 years boys’ kumite (+20 kg): Gold: Buman Kaman, Sil: Shantanu Singha, Br: Ato Liso Sanghi.

9 years boys’ kumite (+23 kg): Gold: Tai Natu Pai, Sil: Mutum Baman Singh,

10 years boys’ kumite (+30 kg): Gold: Krish Nath, Sil: Tana Bate, Br: Tai Nani Pai.

11 years boys’ kumite (-30 kg): Gold: Takar Nilling.

11 years boys’ kumite (-35 kg): Gold: Gibo Kamchi, Sil: Rime Rigia, Br: Krishna Chetia.

11 years boys’ kumite (+35 kg): Gold: Margang Achung, Sil: Mutum Baman Singh.

12 years boys’ kumite (-40 kg) Gold: Doyom Yinyo.

12 years boys’ kumite (+40 kg): Gold: Kolum Marbom.

12 years boys’ kumite (+40 kg): Gold: Kyaling Nilo, Sil: Puna Hali, Br: Damsen Param.

13 years boys’ kumite (-40 kg): Gold: Kuki Marde, Sil: Roni Param.

14-15 years boys’ kumite (-52 kg): Gold: Rota Rigia, Sil: Mustaq Ali, Br: Kipa Nima & Likha Taka.

14-15 years boys’ kumite (-57 kg): Gold: Tagu Nirin, Sil: Taluk Nguri, Br: Bito Gongo.

16-17 years boys’ kumite (-63 kg): Gold: Namsai Bagbi.

16-17 years boys’ kumite (-70 kg): Gold: Kaku Baja.

16-17 years junior male kumite (-55 kg): Gold: Rigam Talin, Sil: Jiron Mugli, Br: Dakpe Sikom & Nyapa Leriak.

16-17 years junior male kumite (-61 kg): Gold: Tanu Niji, Sil: Rana Yafa, Br: Jitu Baja & Tatum Duku.

16-17 years boys kumite male (-68 kg): Gold: Roken Garam.

U-21 male kumite (-55 kg): Gold: Parbu Mengnia, Sil: Bahadur Ekke, Br: Tang Narba & Pai Tama.

U-21 boys’ kumite (-60 kg): Gold: Manhang Wangsa, Sil: Dungin Siboh, Br: Gichik Marak.

U-21 boys’ kumite (-67 kg): Gold: Pei Kapa, Sil: Sen Miyu.

U-21 boys’ kumite (-80 kg): Gold: Tutu Dari.

Sr 18 years and above (-55 kg): Gold: Bahadur Ekke, Sil: Tang Narba, Br: Tinglang Wangpan & Parbu Mengnia.

Sr 18 years and above (-60 years): Gold: Komar Bimpak, Sil: Yarda Tadap, Br: Tanam Natam & Ajay Rotom.

Sr 18 years and above male kumite (-67 kg): Gold: Tajar Nilling, Sil: Lingdum Tani, Br: Pei Kapa & Moram Talin.

Sr 18+ male kumite (-75 kg): Gold: IB Chetry, Sil: Toko Taram, Br: Basanta Bagang & Kaya Dadda.

Sr 18+ male kumite (-84 kg): Gold: Pei Dodum, Sil: Dagang Dadda, Br: Dugi Rabi & Tadap Dadi.

Sr 18+ male kumite (+84 kg): Gold: Tade Bayor, Sil: Toko Tadu, Br: Kampu Rebe Sono.

8 years boys’ kata: Gold: Mutum Buman Singh, Sil: Shantanu Singha, Br: Pesum Ronya & Buman Kuman.

9 years boys’ kata: Gold: Tai Natu Pai.

11 years boys’ kata: Gold: Takar Nilling.

12 years boys’ kata: Gold: Kyaling Nilo.

13 years boys’ kata: Gold: Kolum Marbom.

Cadet 14-15 year boys’ kata: Gold: Kipa Nima.

16-17 year jr boys’ kata: Gold: Rigam Talin, Sil: Tanu Niji, Br: Tatum Duku & Dakpe Sikom.

Sr 18 years above male kata: Gold: Tajar Nilling, Sil: Ajay Rotom, Br: Manhang Wangsa & Komar Bimpak.

8 years girls’ kumite (+20 kg): Gold: Kushi Raji, Sil: Chakor Lusi Tamin, Br: Nashi Bora & Radhe Neya.

9 years girls’ kumite (+23 kg): Gold: Yai Nuka.

9 years girls’ kumite (-23 kg); Gold: Nikita Devnath.

10 years girls’ kumite (+30 kg): Gold: Yumni Nirin, Sil: Pakhi Bora.

11 year girls’ kumite (+35 kg): Gold: Radhe Senyi, Sil: Pebom Bate.

13 years girls’ kumite (-35 kg): Gold: Kushboo Akashji.

13 years girls’ kumite (-40 kg): Gold: Takam Sumnia.

13 years girls’ kumite (+45 kg): Gold: Yami Mosu, Sil: Michi Dishi, Br: Lily Nirin.

14-15 years girls’ kumite (-45 kg): Gold: Raha Yama, Sil: Zimi Eyum, Br: Hoshni Pigia & Reri Deyi Debom.

14-15 years girls’ kumite (-54 kg): Gold: Gumpi Digli, Sil: Janki Bui.

14-15 years girls’ kumite (+54 kg): Gold: Jinke Naji.

14-15 years girls’ kumite (+59 kg): Gold: Kamani Dugi, Sil: Nani Bui.

16-17 jr female kumite (-53 kg): Gold: Gomi Mugli, Sil: Tam Yajir.

16-17 year female kumite (-59 kg): Gold: Tulsi Meto.

16-17 year female kumite (+59 kg): Gold: Gomi Dulom.

U-21 female kumite (-50 kg): Gold: Santi Sikom, Sil: Meryam Dadda.

U-21 female kumite (-55 kg): Gold: Yanam Jeke, Sil: Longom Dakpe, Br: Nanung Bitin.

U-21 female kumite (-61 kg): Gold: Nani Leriak.

18 year sr female kumite (-50 kg): Gold: Lily Maying.

18 year sr female kumite (-55 kg): Gold: Nanung Bitin.

18 year sr female kumite (-61 kg): Gold: Nani Leriak, Sil: Goda Yabang.

18 year sr female kumite (-68 kg): Gold: Giamtu Ligu, Sil: Yarda Mapchi.

18 year sr female kumite (+68 kg): Gold: Naina Thapa, Sil: Yania Dugi.