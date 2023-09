40 teachers felicitated on Teachers’ Day

ITANAGAR, 5 Sep: Forty teachers from various parts of the state were given state awards as part of the Teachers’ Day celebration, with teachers from Kurung Kumey district receiving the highest number of awards.

The awardees are: Pokdey Yomgam, Principal, GHSS Yomcha, West Siang; Gyamar Tajap, Headmaster, GSS Banderdewa, Papum Pare; Oper Padung, Headmistress, GSS Mirbuk, East Siang; political science PGT Jyoti Panka; Noksom Wangsu, political science PGT, GSS Pongchau, Longding; Dr Bhupendra Kumar Mahto, chemistry PGT, GSS Daporijo; Nitai Chand Jana, biology PGT, GSS Bomdila; Suna Tayu, TGT, GHSS Anini; Boyem Jerang, TGT, GHSS Pasighat, East Siang; Navin Kumar, TGT, GHSS Pasighat;

Rina K Singh, TGT, GHSS Tezu; Rama Nanda Rai, TGT, GHSS Longding; Tapan Kumar Ghosal, TGT, GHSS Nari, Lower Siang; Chahi G Hosal, TGT, GTS Khonsa; Suresh Melo, TGT, GUOS Dibang Valley; Rosabel Pao, TGT, GUPS Oyan; Awadhesh Kumar Paul, TGT, GUPS Joru, Kra Daadi; Yowa Bado, TGT, GUPS Emchi; Gollo Taja, TGT; Nabam Taket, GRS Ompuli; Vijay Chandra Kar, PT, GUPS Jollang; Gida Nikam, PT, GRS, Pagba; John Baruah, PT, GHSS Sangram; Munendra Nath Rai, PT, GUPS Airport Colony, Daporijo; Pawan Kumar Singh, PT, GSS Lida, Upper Subansiri; Tumhara Ete, PT, GSS Dioa, Lower Siang; Gautam Hazarika, PT, GSS Namsai; Kaushlendra Prasad Sinha, PET, GHSS Longding; Arindam Singh, PET, GHSS Narui, Lower Siang; Tomar Ango, Lab Assistant, GHSS Namsai; Surendra Kumar Singh, Lab Assistant, DKGHS Ziro; Tatung Taji, TGT (ISSE), GSS Lumba, Kra Daadi; Renu Pathak, TGT (ISSE) KGBV Nyapin; Ajum Komi (Mosu), TGT (ISSE), KGBV Mechukha; Tadar Tasuk, TGT, GSS Hiya, Kurung Kumey; A Krishnan, Principal, KV Itanagar; Ashok Singh, Principal, KV Joram; Debasish Roy, PGT, RKM Narottam Nagar; Junu Gogoi, TGT, VKV Basar; Chandan Gupta, PT, VKV Amliang, Anjaw; and A Thikho, Principal, JNV Roing, Lower Dibang Valley.