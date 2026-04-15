ITANAGAR, 14 Apr: West Kameng emerged champion of the sixth APAKA Sub-Junior, Cadet and Junior Karate Championship, which concluded at Niki Karate Academy here.
West Kameng bagged 12 gold, 5 silver, and 6 bronze medals, followed by SAI, Naharlagun in second position with 11 gold, 2 silver, and 4 bronze medals.
Upper Subansiri (G-10, Sil-4, Br-5) and East Siang(G-9, Sil-9, Br-10) secured the third and fourth position, respectively.
The championship witnessed participation of karatekas from 15 districts, including Sangay Lhaden Sports Academy and SAI Naharlagun.
Medal tally:
West Kameng (G-12, Sil-5, Br-6), SAI (11, 2, 4), Upper Subansiri (10, 4, 5), East Siang (9, 9, 10), Pakke-Kessang (G-8, Sil-4, Br-0), Sangay Lhaden Sports Academy (7, 2, 7), Namsai (6, 14, 12), Anjaw (6, 8, 4), Lohit (6, 2, 2, 13), Papum Pare (5, 3, 4), Changlang (4, 1, 0), East Kameng (2, 4, 3), Kra-Daadi (2, 3, 0), Leparada (2, 3, 0), Keyi-Panyor (1, 1, 0), and Lower Dibang Valley (1, 1, 0).