LIKABALI, 17 Feb: The Lower Siang district administration organised a Seva Aapke Dwar (SAD) 2.0 camp at Namey village in Nari circle on Tuesday.
Around 550 beneficiaries availed of various government schemes and services provided by government departments.
The participating departments provided services such as issuance of various certificates, Aadhaar-related services, health check-ups, pension enrolment, social welfare schemes, agricultural assistance, and other essential public services.
The camp was inaugurated by ZPC Pakmo Koyu, in the presence of Deputy Commissioner Gobi Nyicyorand Nari ADC Ainstein Koyu. (DIPRO)