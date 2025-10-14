ITANAGAR, 13 Oct: Wangtiam Wangno from Changlang and Sumbing Yirang from Papum Pare districts won the gold medals of the U-11 boys’ and U-11 girls’ singles event, respectively, at the 3rd Sub-Junior State Ranking Badminton Tournament 2025, which concluded at the Khelo India Indoor Badminton Stadium here on Monday.

Organized by the Capital Complex Badminton Association under the aegis of the Arunachal State Badminton Assocition (ASBA), the three-day tournament witnessed enthusiastic participation from young players from 14 districts and representatives from Sangay Lhaden Sports Academy and the Rajiv Gandhi University Sports Control Board, according to an ASBA release.

The tournament was held in the age groups of U-11, U-13, and U-15 boys and girls, singles and doubles.

The closing ceremony was attended by ASBA executive member Aju Khonjuju and ASBA joint secretary Jeevan Yame, among others.

The results:

U-11 boys’ singles

Gold: Wangtiam Wangno, Silver: Bamin Lapang (Lower Subansiri), Bronze: Nikh Noel (Keyi Panyor) and Kamhou Wangcho (Tirap).

U-11 girls’ singles

Gold: Sumbing Yirang (Papum Pare), Silver: Radhe Neya (Capital Complex), Bronze: Techi Jumnia (Keyi Panyor) and Tai Ami (Capital Complex).

U-11 boys’ doubles

Gold: Neymar Ete & Nikh Noel (Keyi Panyor), Silver: Atter Aza & Tabu Techi (Pakke-Kessang), Bronze: Bamin Lapang & Pura Sarang (Lower Subansiri), and Langpu Gongkum & Langpu Tamik (Keyi Panyor)

U-13 boys’ singles

Gold: Joy Doji (West Siang), Silver: Pura Sancha (Lower Subansiri), Bronze: Dobiam Egu (Keyi Panyor), and Kipa Leriang (Keyi Panyor)

U-13 girls’ singles

Gold: Nikh Dimin (Keyi Panyor), Silver: Bumi Langpu (Keyi Panyor), Bronze: Nabam Kamchi (Papum Pare) and Nikh Yania (Keyi Panyor)

U-13 boys’ doubles

Gold: Chaggam Riba & Shreyas Gupta (Keyi Panyor), Silver: Lokam Singhi & Pegam Riba (Keyi Panyor), Bronze: Nabam Marpang & Parth Chetry (Papum Pare), and Atar Tai & Tabu Techi (Pakke-Kessang).

U-15 boys’ singles

Gold: Dollo Joram (Tirap), Silver: Sukhlal Das (Kamle), Bronze: Joy Doji (West Siang) and Kangun Jomoh (Kamle)

U-15 girls’ singles

Gold: Laa Anu (Kamle), Silver: China Tamut (SLSA), Bronze: Bumi Langpu (Keyi Panyor), and Nikh Dimin (Keyi Panyor)

U-15 boys’ doubles

Gold: Kangun Jomoh & Sukhlal Das (Kamle), Silver: Kapnai Jamikham & Sunil Jebisow (SLSA), Bronze: Tabu Tuki & Taksing Pol (Papum Pare), and Jonson Doji & Joy Doji (West Siang)

U-15 girls’ doubles

Gold: Bumi Langpu & Nikh Dimin (Keyi Panyor), Silver: Ami Flago & Kenyum Gara (SLSA), Bronze: Bhumee Chetry & Nabam Oju (Papum Pare) and Nabam Anne & Nabam Isabella (Papum Pare).